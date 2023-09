(Di domenica 17 settembre 2023) Oggi è la giornata decisiva per l’elezione del nuovo leader di. Le sezioni periferiche del partito si dichiarano pronte con più di 570 seggi. Oltre alla scelta del nuovo first appeared on il manifesto.

Giuseppe Contecasa a Bruxelles. No, non c'è nessun trasferimento imminente per l'avvocato di Volturara ... Ma anche dai greci di, il partito dell'ex primo ministro di Atene Alexis Tsipras. ...Giuseppe Contecasa a Bruxelles. No, non c'è nessun trasferimento imminente per l'avvocato di Volturara ... Ma anche dai greci di, il partito dell'ex primo ministro di Atene Alexis Tsipras. ...

Syriza cerca una nuova guida per tornare a vincere Il Manifesto

E Conte isolato si rifugia dai comunisti ilGiornale.it

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Los incendios forestales de este verano en Grecia redujeron a cenizas más de 150.000 hectáreas, reconoció este jueves el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, que imputó los siniestros a "la crisis cl ...