(Di domenica 17 settembre 2023)docenti/24: questo diventa il periodo più complicato per l'assegnazione degli incarichi. Da un lato infatti alcuni Uffici Scolastici non hanno ancora completato lo scorrimento delle GPS, dall'altro invece gli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore sono stati restituiti alle scuole che, dopo averli offerti ai docenti interni, passano allo scorrimento delledi. Cosa può fare unche ha accettato spezzone di 6 dadi? L'articolo .

Ecco alcuni dettagli regionali: in Lombardia, nonostante le procedure di immissione in ruolo, ci sono oltre 25 mila posti da coprire con. Anche in altre regioni del Nord, come il Piemonte ..."L'impostazione della legge è buona, ma con la Legge di bilancio di finebisognerà intervenire,...utilizzando il doppio canale di reclutamento con lo scorrimento delle graduatorie per le...la protesta dei docenti precari contro il sistema informatizzato di assegnazione delle, ... in pratica, la pubblicazione tardiva del bollettino di disponibilità per l'anno scolastico- ...

Supplenze 2023, precari in protesta contro l’algoritmo sul tetto dell’Ufficio scolastico di Milano: chiedono recupero dei docenti esclusi dalle nomine Orizzonte Scuola

Supplenze 2023/24: quali possibilità per il docente che ha già 6 ore da graduatorie di istituto fino al 30 giugno 2024 Orizzonte Scuola

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023/24, Avvisi USP per GPS esaurite in alcune classi di concorso (aggiornamento 17 settembre).Supplenze per l’anno scolastico 2023/24, le scuole stanno iniziando a pubblicare gli avvisi riguardanti la ricerca di personale supplente. Come è noto, qualora l’istituzione scolastica non riesca a ...