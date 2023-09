Superbonus | Meloni | ' Conte voleva fare gratuitamente campagna elettorale**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Un politico che dice che una cosa che fa lo Stato è gratuita è un politico che non sa di che cosa parla,, ed è grave, o è un politico che mente, ed è gravissimo. Lo Stato italiano spende soldi degli italiani quando li mette da una parte o li mette dall'altra, quindi non c'è nessuna cosa che lo Stato italiano faccia. E quello che è stato fatto con il Superbonus, per consentire a Giuseppedilaelettorale dicendo chepotevi efficientare casa tua, è un buco di 140 miliardi di euro a fronte di una valutazione molto inferiore che era stata fatta e non li ha pagati Giuseppe, perchè non è assunto la responsabilità di dire dove andavano presi quei soldi che sono serviti a efficientare meno del 4 per cento del ...