Sul fair share | tentativi di protezionismo da parte di Bruxelles?

(Di domenica 17 settembre 2023) Internet è come la democrazia: il peggior sistema di gestione delle comunicazioni, una volta scartati tutti gli altri. Dichiarare di voler migliorarla con le armi del dirigismo fiscale otterrà solo effetti distorsivi. Pur comprendendo la difficile situazione degli operatori infrastrutturati europei di fronte alle dinamiche di mercato, non si può che giudicare la loro richiesta di applicare il cosiddettocome un esempio da manuale di sindrome di Stoccolma. È infatti paradossale che dopo essere stati tenuti prigionieri della politica, che ha imposto loro enormi vincoli burocratici per la posa di infrastrutture, assurde limitazioni alle emissioni radio e taglieggiamenti briganteschi sulle licenze per lo spettro, gli operatori di Tlc si rivolgano proprio a essa per mendicare un piatto di lenticchie fiscali a carico degli Over-the-top ...