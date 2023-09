Suicidi tra i giovani | più 75% Tra i motivi | ” modelli familiari disfunzionali | vulnerabilità emotiva | stile cognitivo deviato” Castelluccio | “i segnali da attenzionare” INTERVISTA

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 17 settembre 2023)tra i: è allarme ricoveri. I dati dicono che dall’inizio della pandemia ad oggi l'incremento dei tentatinella fasciale segna un più 40 per cento solo all'Ospedale Bambin Gesù di Roma. E In Italia, negli ultimi due anni, si è registrato un aumento del 75 per cento dei casi: ancora una volta, la fascia di età più coinvolta è quella deie deissimi, che registra la media di un tentatoo al giorno. ( I dati emergono dall'ultimo report dell'Osservatoriodella fondazione Brf dedicata alla prevenzione delo). L'articolo .