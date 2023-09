"Sui social c'è ancora chi mi insulta". Lo sfogo della giornalista Greta Beccaglia

(Di domenica 17 settembre 2023) Intervenuta in una trasmissione televisiva di Rai 1, laha svelato di non aver mai ricevuto le scuse del tifosoFiorentina che le toccò il fondoschiena in diretta tv, nel 2021. E di ricevereoggi suinetwork numerosi messaggi da parte di "haters"

"Cuore mio, vita mia" e ancora "sei il mio tutto": la mamma di Yuri Urizio, il 23enne morto venerdì dopo essere stato aggredito mercoledì scorso nella zona della Darsena a Milano da un 28enne tunisino ...... con i suoi articoli eda mesi informa di operazioni provocatorie NATO: ricognizioni aeree, azioni di spionaggio, sostegno di intelligence aerea per le truppe ucraine che partono dalla ...A ricordarla, in queste ore, il sindaco Enrico Moggiopropri canali: "Sono quelle notizie che non vorresti mai apprendere. Maria Rosa è stata una collaboratrice esemplare, persona affabile ...

Croissant giganti, all'origine della moda che dilaga sui social Repubblica TV

Inter-Milan, tifosi scatenati sui social: delirio nerazzurro Corriere dello Sport

Intervenuta in una trasmissione televisiva di Rai 1, la giornalista Greta Beccaglia ha svelato di non aver mai ricevuto le scuse del tifoso della Fiorentina che le toccò il fondoschiena in diretta tv, ...Amadeus 'beccato' dalla moglie così, la foto a tradimento con il messaggio chiaro per il marito: il conduttore mai visto in questo modo ...