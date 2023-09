Stufo degli arresti domiciliari ieri evade per la 5^ volta | rintracciato dai carabinieri

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 17 settembre 2023) Santa Maria Capua Vetere. È evidentemente insofferente aglil’uomo che, nella giornata di, è stato arrestato per evasione dai carabindella Stazione di Santa Maria Capua Vetere. Negli ultimi 30 giorni, infatti, un 32enne di Santa Maria Capua Vetere, è stato denunciato per ben quattro volte dai carabindella Sezione Radiomobile della Locale Compagnia che, durante i controlli alle persone sottoposte agli, non l’hanno trovato in casa. In tutte e quattro le circostanza l’uomo si era allontanato senza alcuna autorizzazione. Ancheil 32enne si è arbitrariamente allontanato dall’abitazione. Questai carabindella Stazione di Santa Maria Capua Vetere lo hanno ...