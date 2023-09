Stretta sui migranti | Meloni rilancia | Salvini incassa

(Di domenica 17 settembre 2023) Tra un omaggio al «grande uomo» Umberto Bossi e un’ovazione della platea per il generale Vannacci, Matteo, da Pontida, abbraccia virtualmente Giorgiacoprendola di elogi: «Sta facendo miracoli. first appeared on il manifesto.

... 'i progetti sono attualmente in fase di definizione incollaborazione con le autorità ... Segnali di riavvicinamento con Francia e Germania, dopo le contromisure prese nei giorni scorsi......di giornata sia sul meccanismo volontario di accoglienza interrotto nei giorni scorsi sia... Unacon cui la premier vuole sottrarsi all'accusa di essere troppo "morbida" e "diplomatica" ...La scena è stata immortalata con un video che, come spesso accade, è diventato subito virale... L'idea che quel crostaceo potesse essere cucinato le ha provocato unaal cuore. Al punto da ...Chemigranti ha fatto capire di essere pronto a giocarsi tutto. Puntando perfino, se dovesse ... La foto delladi mano domani sarà preziosa per la premier, per controbilanciare quella di ...

La stretta Bce può essere un boomerang sui tassi. Ecco quando i mercati vedono il primo taglio - MilanoFinanza News Milano Finanza

Revisione del voto in condotta, pugno di ferro del governo: lunedì arriva la stretta sui bulli. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...Lagarde, presidente della Banca centrale europea: «Contro l’inflazione finiremo il lavoro». L’ex ministro dell’Economia Franco in corsa per la Bei ...Immigrazione (Politica) Il leader leghista: «La premier sta facendo miracoli». E oggi a Pontida festeggia con Le Pen. Domani le nuove misure in cdm. Il vicepremier annuncia il ritorno dei suoi decreti ...