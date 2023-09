Stoltenberg | ' controffensiva ucraina avanza gradualmente'

"L'Ucraina ha lanciato unache tutti ovviamente speravamo sarebbe stata più spedita, ma sta gradualmente guadagnando terreno". Lo ha dichiarato il segretario della Nato Jensalla trasmissione 'In mezz'...Il servizio stampa del gruppo militare orientale ucraino ha affermato alla tv nazionale che ci sono più di 50 mila soldati russi nel settore di Bakhmut, nel Donetsk. 'Nella direzione di Bakhmut ci ...Il segretario generale della Nato, Jens, è stato ospite di Monica Maggioni a "In mezz'ora", su Rai3, affrontando diverse ... ha detto, "l'Ucraina ha lanciato unache tutti ...

"La Nato esiste non per provocare conflitti, ma per prevenirli", mette in chiaro il segretario generale intervistato da Monica Maggioni ...Il segretario generale della Nato esorta gli Stati membri ad aumentare le spese per la Difesa almeno fino al 2%. "Bene gli sforzi del Vaticano, ma la ...