(Di domenica 17 settembre 2023) Ilcontro ilfail campanello d’allarme in casa: i campioni d’ItalianoIl 2-2 di Marassi, ottenuto in rimonta, porta ilad accusare un distacco dalla vetta di 5 punti. Approfondisce, se possibile, le sensazioni non positive maturate prima della pausa con la sconfitta al Maradona con la Lazio. Confermano il sospetto che latura di Spalletti non ci sia più e quella di Garcia ancora abbia gambe malferme. In più, a gettare benzina sul fuoco, interviene il plateale gesto di Kvaratskheila che ha contestato la sua sostituzione. Anche se sono stati proprio due cambi, Raspadori e Politano, a permettere agli azzurri di limitare i danni. Tanto possesso palla (66,3); un baricentro più ...

Juventus, Inter, Milan e. Sono i 4 vincitori degli ultimi campionati, 4 esempi molto diversi per esercitare nel tempo di un campionato la propria supremazia Juventus, Inter, Milan e. Sono i 4 vincitori degli ultimi campionati, 4 esempi molto diversi per esercitare nel tempo di un campionato la propria supremazia. Oggi il derby ...Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Se l'undici schierato da Luciano Spalletti stasera contro l'Ucraina fosse questo... ...Fatte salve tutte le considerazioni possibili su qualità individuali, completezza e reali potenzialità dell'organico, riduzione degli impegni e altro ancora, la Juve risulta due spanne sotto, ...

STATS – Napoli, il pareggio col Genoa fa suonare l'allarme: si crea troppo poco Calcio News 24

STATS – Nazionale: Spalletti punta su Inter e Napoli, la Juve di Mancini non c’è più Calcio News 24

Il pareggio contro il Genoa fa suonare il campanello d’allarme in casa Napoli: i campioni d’Italia creano troppo poco Il 2-2 di Marassi, ...Napoli United vs Ercolanese team performances, predictions and head to head team stats for goals, first half goals, corners, cards. Italy Eccellenza Campania Girone A ...