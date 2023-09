STATS – Doku | Bernardo Silva e Haaland | 3 gol e 29 tiri | Manchester City inarrestabile

(Di domenica 17 settembre 2023) I principali quotidiani inglesi oggi non mettono ilin copertina, preferendo soffermarsi sulla debacle dell’altra squadra della città, ma… Significativamente, i principali quotidiani inglesi oggi non mettono ilin copertina, preferendo soffermarsi sulla debacle dell’altra squadra della città, lo United brutalizzato in casa dal Brighton di De Zerbi. Oppure c’è anche spazio per il Liverpool, con Klopp che insegue a 2 punti i campioni d’Inghilterra. Guardiola, tornato in panchina dopo 3 settimane di convalescenza, non fa quasi più notizia quando vince. E anche questa è una notizia, se vogliamo, perché ieri pomeriggio il successo sul West Ham non è staro privo di cose interessanti. Innanzitutto, se si guardano i numeri, non solo ilha vinto la quinta gara su 5 in ...

I principali quotidiani inglesi oggi non mettono il Manchester City in copertina, preferendo soffermarsi sulla debacle dell'altra squadra della città, ma... Significativamente, i principali quotidiani ...I principali quotidiani inglesi oggi non mettono il Manchester City in copertina, preferendo soffermarsi sulla debacle dell'altra squadra della città, ma... Significativamente, i principali quotidiani ...

STATS – Doku, Bernardo Silva e Haaland: 3 gol e 29 tiri ... Calcio News 24

Esultanza Lukaku: da dove nasce Non era la prima volta Fantacalcio ®

Liverpool remain hard to figure out, Man United flail, Man City roll on, AC Milan suffer humiliation, Bayern Munich stumble again, and more.West Ham’s unbeaten start to the Premier League came to an end with a 3-1 defeat to Manchester City. James Ward-Prowse put the hosts ahead to continue his impressive run since joining the club, but ...