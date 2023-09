Stati Uniti e politica senza rottamazione

Il senatore Mitt Romney sostiene che gliabbiano bisogno di nuovi leader, più giovani di Donald Trump e Joe Biden. Il Washington Post sostiene che Biden non dovrebbe ripresentarsi alle elezioni del 2024. Romney lancia un appello ...intanto negli, in un'intervista alla Nbc che sarà trasmessa nella prossime ore, Donald Trump si è felicitato dei recenti commenti di Vladimir Putin che ha definito le inchieste a suo ...Da neppure 24 ore è rientrato dalla Cina, dove, dopo Russia, Ucraina e, è volato per cercare di aprire nuove porte alla costruzione di un percorso negoziale per mettere fine al conflitto ...... Natalia Gumenyuk, i russi sarebberoinfatti respinti per circa 3 - 4 chilometri in vari ... il termine riesumato nel summit con Kim Il vertice tra Putin e Kim: "contro l'imperialismo" La ...

Stati Uniti, Mitt Romney si ritira dalla politica. L'invito a Trump e Biden: spazio ai giovani Euronews Italiano

Il senatore Mitt Romney sostiene che gli Stati Uniti abbiano bisogno di nuovi leader, più giovani di Donald Trump e Joe Biden. Il Washington Post sostiene che Biden non dovrebbe ripresentarsi alle ele ...«Se gli elettori ci hanno lasciato, non è che sono particolarmente innamorati di noi. Se ci hanno lasciato, è perché ci detestano. Potranno tornare da noi solo se, ...Prima di dire la mia sul nuovo film di Nolan vorrei soffermarmi sulla campagna promozionale che ha visto coinvolti in una challenge e in un battage ...