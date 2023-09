Stash interrompe il concerto dei The Kolors | “È sparito un bambino”

Scomparsa di un bambino durante il concerto dei The Kolors: Stash ... Avvisatore.It

Stash ha interrotto il concerto dei The Kolors dopo che un bambino si era perso durante l'evento: dopo alcuni minuti il bambino è stato poi ritrovato.Spettacolo Roma - 16/09/2023 11:52 - Il frontman dei The Kolors, Stash, noto per il successo del brano "Italodisco" questa estate, ha recentemente attirato l'attenzione per un gesto ...