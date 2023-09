Sport | Sainz riporta la Ferrari al trionfo Coppa Davis | Italia qualificata

Leggi su velvetmag

(Di domenica 17 settembre 2023) Una domenica 17 settembre di successi per lono, dopo il sabato da dimenticare per il volley azzurro (sconfitta in finale dell’Europeo dalla Polonia). Carlosjr non dimenticherà mai la vittoria capolavoro sual Gp di Singapore. Ha fatto 62 giri in testa dopo aver ottenuto la pole ed essere stato il più veloce nelle libere. Indi tennis, invece, gli azzurri sono qualificati per Malaga. Perquella di Singapore è la seconda vittoria in carriera in questo. Il madrileno hato il Cavallino Rampante sul gradino più alto del podio dopo un’astinenza durata 26 Gran Premi, (434 giorni). L’ultimo a gioire in rosso era stato Charles Leclerc in Austria, nel 2022. Un ...