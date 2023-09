Spinazzola problemi per il rinnovo | la Juventus lo osserva

(Di domenica 17 settembre 2023)sembra essere in costante contatto con la Roma per il suodi contratto, che però al momento è lontano dall’essere fatto Iltra la Roma e Leonardorischia di subire un tragico rallentamento. Le due parti sono al momento lontane, con il contratto del giocatore che è in scadenza a fine L'articolo

...ricondurrebbero al nome di Leonardo. Il classe '93 sia in questa che nella scorsa annata starebbe faticando a trovare una continuità di rendimento con la Roma a causa dei tanti...Zalewski si è allenato solo ieri,è arrivato molto bene e si è allenato bene in ... È una sfida per me stesso, cercherò di non avere". Ha un rimpianto per come ha preparato la gara ...deve lavorare e fare meglio con noi, così poi tornerà a giocare con la Nazionale, sono ... E' una sfida con me stesso, cercherò di non avere".

Calciomercato Roma, Spinazzola al passo d'addio: Mourinho ... Footballnews24.it

Roma, da Spinazzola a Celik: problema esterni per Mourinho Footballnews24.it

Secondo le ultime di Calciomercato, la Juventus valuterebbe il profilo di Leonardo Spinazzola, laterale sinistro della Roma che qualora non rinnovasse con la società giallorossa potrebbe liberarsi a p ...Problema corsia esterne per la Roma di Mourinho, i cui numeri da parte di Spinazzola e Zalewski sono fin troppo bassi: lo Special One al lavoro ...