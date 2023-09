Spari nel fortino «219» due feriti in ospedale un filo lega i due agguati

Senza leader, l'area musulmana finiràcaos. Sepolto vivo il suo medico. Gli Usa: "Pericolo furto delle armi per l'Ucraina". Iran,al corteo per Mahsa Amini . Arrestato il padre della ragazza a un anno dalla sua morte, mentre in ...Ancorae altro sangue sparsoNapoletano. Stanotte i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Marigliano sono intervenuti in via San Rocco, a ...Un altro campionato è stato giocato soprattuttocampionato appena trascorso. Le vicende giudiziarie hanno prodotto un danno enorme alla Juventus, sia di immagine che di soldi, ma dalle crisi, si ...

Notte di spari nel Napoletano: due feriti, indagine su possibili legami ilmattino.it

Agguato nel Napoletano, spari in strada: uomo in fin di vita, giallo ... Il Riformista

Ed é a Marigliano, al civico 1 di via San Rocco nel cuore del quartiere Pontecitra che sono accorsi i militari dell’Arma per il ferimento dell’uomo le cui condizioni restano particolarmente gravi, ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...