(Di domenica 17 settembre 2023) Zero vittorie e sei sconfitte dopo i primi due incontri. E' questo il bilancio dellanella Fase a gironi di Coppa Davis, chiamata quest'oggi contro la Corea a salvare la faccia per abbandonare ...

Orfana da tempo di Rafa Nadal che la scorsa primavera aveva idealmente fissato proprio per le Finals di Davis la data di un suo ipotetico ritorno in campo, laalla vigilia del suo impegno ha ...Orfana da tempo di Rafa Nadal che la scorsa primavera aveva idealmente fissato proprio per le Finals di Davis la data di un suo ipotetico ritorno in campo, laalla vigilia del suo impegno ha ...

Spagna elminata. Ferrer: "Accettare la sconfitta fa parte dello sport" SuperTennis

Alcaraz non c'è, Djokovic sì: la Serbia elimina la Spagna La Gazzetta dello Sport

Zero vittorie e sei sconfitte dopo i primi due incontri. E' questo il bilancio della Spagna nella Fase a gironi di Coppa Davis, chiamata ...LE STATISTICHE DI MILAN-NEWCASTLE (19/9, ORE 18.45) Questo è il primo incontro ufficiale tra Milan e Newcastle: i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 11 partite contro squadre inglesi (2N, 8P) ...