Sousa | «Dia ha sempre dato il massimo per la Salernitana e mi aspetto la stessa cosa da qui in avanti»

(Di domenica 17 settembre 2023) Paulo, allenatore della, ha parlato ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Torino Paulo, allenatore della, ha parlato ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Torino. PAROLE – «Dia? L’ho visto questa mattina, poi è ana fare un po’ di visite mediche. A breve il dottore vi aggiornerà. Io so che è un ragazzo che mi hatutto e che hafatto ilper lae per la tifoseria. Milada qui in, da lui e da tutti i tesserati. Poi se ci sono situazioni interne differenti è giusto ne parlino i diretti interessati. ...

... dopo una lunga opera di mediazione portata avanti dal ds Morgan De Sanctis,è rientrato a Salerno. "L'ho visto questa mattina, poi è andato a fare delle visite mediche", ha spiegato Paulo...... primo tra tutti il casoche in queste ore è rientrato a Salerno: 'Mi aspetto che continui a dare il massimo come ha sempre fatto, per me il suo atteggiamento è sempre stato buono - spiega-...... ma intanto la Salernitana riabbraccia Boulaye, che nelle scorse ore si è deciso a partire da Parigi alla volta dell'Italia per riaggregarsi al gruppo di Paulononostante l'infortunio ...

Sousa: “Dia è tornato e ha svolto gli esami, mi aspetto faccia il massimo! Coulibaly out” SOS Fanta

Corriere dello Sport: "Dia atteso oggi a Salerno, Sousa lancia Ikwuemesi" tuttosalernitana.com

In casa Salernitana si è chiuso positivamente il caso Dia. Il calciatore senegalese questa mattina è rientrato a Salerno ed ha raggiunto subito il centro sportivo del club campano. (ANSA) ...Intervenuto in conferenza stampa a poco più di ventiquattro ore da Salernitana-Torino, Pauolo Sousa ha commentato il ritorno di Dia e non solo. Di seguito le sue principali dichiarazioni.