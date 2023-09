Sousa | «Dia? È giusto ne parlino i diretti interessati Io faccio l’allenatore»

(Di domenica 17 settembre 2023) Domani alle 18:30 giocano Salernitana-Torino. Oggi in conferenza stampa Pauloha presentato la sfida contro il suo collega Juric. Le parole del tecnico portoghese riportate da Tmw: Su: «L’ho visto questa mattina, poi è andato a fare un po’ di visite mediche. A breve il dottore vi aggiornerà. Io so che è un ragazzo che mi ha dato sempre tutto e che ha sempre fatto il massimo per la Salernitana e per la tifoseria. Mi aspetto la stessa cosa da qui in avanti, da lui e da tutti i tesserati. Poi se ci sono situazioni interne differenti ène. Ioe ho visto il suo comportamento nelle gare precedenti, mi è sempre piaciuto». La Salernitana subisce troppi tiri, il parere di ...

