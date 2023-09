Sosa | “Ecco cosa mi hanno detto i tifosi del Napoli”

(Di domenica 17 settembre 2023) Il Pamparacconta sui social di essere stato fermato dadelche glichiesto l’esonero dell’allenatore Garcia. CALCIO. L’umore deideldopo il deludente pareggio per 2-2 sul campo del Genoa non sembra dei migliori. A testimoniarlo un episodio raccontato sui social dall’ex attaccante azzurro Roberto. “Stamattina a Capodimonte alcunidelmifermato chiedendomi di tornare per salvare la squadra e cacciare Garcia” ha scrittosul suo profilo Twitter. Un chiaro segnale di come la piazza partenopea stia perdendo rapidamente fiducia nell’operato del tecnico francese, la cui gestione finora non ha convinto. I ...

Robertoè intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:sul Napoli Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...... tra cui le perle sono: l'esibizione del trombettista libanese Ibrahim Maalouf (che ritorna in Italia dopo tredici anni di assenza), Paolo Fresu in duo con Omar, e Sergio Cammariere accompagnato ...In attesa del suo disco,un countdown in cui la sua intera discografia è ordinata dall'album ... Demons è all'insegna della drill di Brooklyn, con Fivio Foreign eGeek, mentre War è drill made ...

Sosa: “Sono andato a Capodimonte ed ecco cosa mi hanno detto i ... CalcioNapoli1926.it

Francesca Ferragni sposa: ecco l'abito bianco da principessa 2023 Vanity Fair Italia

Pampa Sosa racconta sui social di essere stato fermato da tifosi del Napoli che gli hanno chiesto l'esonero dell'allenatore Garcia.Torna dal 12 ottobre al 5 novembre la rassegna jazz meneghina, che arriva quest'anno alla sua ottava edizione. Comprenderà più di 200 concerti, incontri con i musicisti ed eventi speciali, per un ...