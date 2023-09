(Di domenica 17 settembre 2023) “Carissimi, faccio silenzio perchéin, impedito di comunicare con voi ma vi penso e dialogo con voi in una comunione che non viene meno”.le parole di, il monaco fondatore della comunità di Bose e da pochi giorni della fraternità di “Casa della madia”, dove da luglio si è trasferito con altre due sorelle e quattro fratelli. Una frase cinguettata a metà pomeriggio di sabato 16 settembre dal letto dell’delle “Molinette” dove è stato costretto ad une imprevisto. Proprio ieriera atteso a Lodi alla festa del volontariato e oggi avrebbe dovuto chiudere ...

Il padre, Paolo Origliasso , è stato dimesso dall'Cto di Torino e ha subito raggiunto il Regina Margherita , dove è ricoverato l'altro figlio di 12 anni .trapelate intanto le possibili ...... a seguito dell'aggressione improvvisa che la donna subì lo scorso aprile all'esterno dell'... Ma gli investigatoricerti di avere in mano anche le scarpe che il presunto omicida indossò ...... doveregistrate le conversazioni tra il pilota, il maggiore Oscar Del Do, dimesso ieri sera dall'San Giovanni Bosco, e gli altri componenti della pattuglia. Tragedia di Caselle, il ...

“Sono in ospedale e sono stanco”: per padre Enzo Bianchi ricovero urgente e improvviso a Torino Il Fatto Quotidiano

I migliori ospedali del mondo, in classifica molti sono italiani: ecco quali Sky Tg24

Due adolescenti, residenti nel Basso Vallese, sono stati sbalzati a terra dopo aver urtato il bordo di una rotatoria, attualmente in costruzione. Il secondo ragazzo è stato ricoverato in ospedale, ma ...Una donna è finita all'ospedale nella tarda mattinata di domenica 17 settembre a causa di un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Belizzi e via Orsi, nella zona della Caorsana.