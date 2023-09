Solofra | urna aperte dopo il Commissario e i veleni elettorali

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutipoco meno di due mesi di campagna elettorale finita a carte bollate, la parola passa a 2734 cittadini diper scegliere- di nuovo- il proprio sindaco.da questa mattina alle ore 7:00 per le sole sezioni numero 3- via Casapapa, e numero 5– Sant’Andrea, tornate al votoil ricorso presentato e vinto dall’architetto Antonello D’Urso per alcune irregolarità riscontrate e accolte dal Consiglio di Stato E durante la campagna elettorale delle ultime settimane lo stesso D’Urso è stato al centro di un presunto tentativo di voto di scambio, denunciato dal competitor Nicola Moretti, il sindaco in carica fino all’arrivio delper effetto della necessità di effettuare di nuovo le operazioni di voto nelle due sezioni contestate. Non a ...