(Di domenica 17 settembre 2023)ribadisce la sua superiorità neie prosegue la sua incredibile striscia vincente imponendosi nella gara di chiusura dei Campionatidistica olimpica, in corso di svolgimento a Riyadh (Arabia Saudita) e valevole come evento di qualificazione a cinque cerchi verso i Giochi di Parigi 2024. Il fenomeno georgiano ha dominato la scena nei +109 kg, conquistando ilassoluto della carriera e confermandosi il punto di riferimento globale della categoria in vista delle prossime Olimpiadi. Il due volte campione olimpico è rimasto abbastanza lontano dal suo record del mondo, vincendo comunque la competizione con 473 kg di ...

La sua routine di esercizio include 75 minuti al giorno su una macchina di resistenza, che simula le attività di, al fine di preservare la densità ossea. Inoltre, dedica tra i 30 e ...I Mondiali didi Riad, Arabia Saudita, si concludono con una tredicesima posizione per Giulia Miserendino. L'atleta italiana, impegnata nella categoria - 71kg, ha vissuto una gara complessa, ..."Quando la bandiera israeliana è stata esposta alla cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di, domenica scorsa (il 3 settembre) è stato qualcosa di enorme per noi", ha detto ...

Sollevamento pesi, Mondiali 2023: Lasha Talakhadze è imbattibile e centra il settimo titolo iridato nei pesi massimi OA Sport

Campionato Mondiale di Sollevamento Pesi Ministero della Difesa

Se invece siete già in forma, si possono provare attività più intense come il sollevamento peso o il running. Individuate poi i vostri obiettivi. Volete perdere peso, aumentare la massa muscolare, ...Penultima giornata che va in archivio a Riyadh (in Arabia Saudita) in occasione dei Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento fino a domenica 17 settembre e valevole come ...