Softball | Serie A1 2023 | Caronno | domenica senza tempo Bollate battuta | è finale con Forlì

(Di domenica 17 settembre 2023) Ladelle semifinali diA1 si completa nel modo più inatteso. Congià certa di entrare inscudetto, a raggiungerla è, che per la prima volta disputerà il confronto che vale il simbolo tricolore sulle maglie.per 3-2nella, con l’MKF che entrava nell’ultimo giorno della settimana con il vantaggio di 2-1. Nella mattina si è trattato di riprendere la partita sospesa ieri, conche era avanti 1-0 in gara-4. Le Rheavendors hanno portato avanti proprio quel vantaggio di un punto, trovato dal singolo di Ambrosi per la corsa a casa di Alicart,concedere più nulla fino al termine e forzando così l’immediatamente successiva gara-5., ...

...Saronnoscende in campo davanti al proprio pubblico per la disputa della parte conclusiva della semifinale playoff contro il Forlì. L'obiettivo è un solo: vincere gara 3, portare laal ...... la Dalmine Crocetta vince ladi playout e raggiunge una meritatissima e sudatissima salvezza, mantenendo così il diritto di partecipare al campionato diA2 anche nel 2024. Dopo la ...A2 - Drammatico playout, sportivamente parlando, tra Nuove Pantere Lucca eNuoro. In palio la permanenza inA2. Si ripartiva dal risultato di parità (1 - 1) maturato dopo le due partite giocate sul diamante di Carraia in una sfida al meglio delle 5. Buon ...

Federazione Italiana Baseball Softball Federazione Italiana Baseball

Softball, Serie A1: Forlì vola in finale, Bollate e Caronno disturbate dalla pioggia OA Sport

Nel terzo inning, con due eliminati, Francesca Rossini batte un singolo che permette a Sheldon di segnare, mentre nel sesto Yuruby Alicart aggiunge un altro punto con il primo fuoricampo della serie ...La sorpresa è servita: la Rheavendors Caronno supera in cinque partita l’MKF Bollate e conquista la prima finale Scudetto della sua storia grazie ad una straordinaria Yilian Tornes Vargas. L’Italian ...