Siamo stati insieme | Mara Venier scatenata Scoop clamoroso

(Di domenica 17 settembre 2023) Grande ritorno in tv per. La conduttrice, apprezzatissima, ha dato il via a una nuova stagione di Domenica In, il contenitore pomeridiano che alterna il racconto di storie al divertimento. Tra i primi ospiti del programma, i Pooh. Tra una chiacchiera e l'altra con il gruppo dei record, la padrona di casa si è lasciata sfuggire qualche battuta piccante e qualche rivelazione. "Con te sono stata anche un po' fidanzata, ma non lo diciamo a nessuno": ha dettodurante l'intervista a Red Canzian. Sicuramente la vita privata di Red Canzian è sempre stata ampiamente riportata dei media. È cosa risaputa che il cantautore ha avuto relazioni con alcune delle più grandi artiste italiane. Basti pensare a Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi. La prima donna a sposare Canzian fu Delia ...

come fratelli e stavolta quando non mi rispondevi ai messaggi che ti mandavo ogni giorno ho avuto veramente paura', aveva dichiarato la conduttrice qualche tempo fa.La Mezzaluna Rossa libica ha però smentito quel bilancio: "stupiti di vedere il nostro nome ... l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato che sonotrovati e identificati i ...indeboliti solo per i tre punti persi, nonsuperiori all'avversario e così è più difficile.inferiori nell'aggressività, nelle seconde palle, nel possesso. Ci...

Cristante: "Siamo stati bravi a fare tre gol nel primo tempo, dobbiamo proseguire così" Voce Giallo Rossa

Mara Venier, "siamo stati insieme": gelo in studio, il segreto mai rivelato Liberoquotidiano.it

Grande ritorno in tv per Mara Venier. La conduttrice, apprezzatissima, ha dato il via a una nuova stagione di Domenica In, il contenitore pomeridiano ...L'allenatore della DEA Ai microfoni di DAZN al termine della sfida si è espresso così: “C’erano le condizioni per vincerla, l’abbiamo rovinato con disattenzioni soprattutto sul primo e terzo gol.