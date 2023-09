Siamo al caos climatico | bisogna dire la verità sulla crisi ecologica e agire subito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 settembre 2023) “Le domeniche d’agosto quanta neve che cadrà”, cantava Gigi d’Alessio nel 2002. Nel 2023 è successo davvero. Fiocchi di neve sono cadutiMarmolada nella notte tra il 28 e il 29 agosto appena concluso, raggiungendo al rifugio di Punta Penia (3343 metri sopra il livello del mare) i 10-15 centimetri di altezza. E non è stata la prima volta di questo agosto. Il 5 agosto le temperature avevano raggiunto i 6 gradi sotto lo zero, crollando di oltre 10 gradi, con la colonnina di mercurio che aveva segnato -3°C, ed era apparsa la neve sulle vette più alte. Nelle città trentine e nel bellunese le temperature erano crollate di colpo anche di 17°C per colpa del ciclone Circe. Era da tempo che non si registrava un abbassamento così repentino. Nella parte centrale di agosto, infatti, abbiamo avuto due settimane di caldo record con temperature che hanno sfiorato i 40°C. ...