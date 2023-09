Shocking rivelazione dell' ex storico su Barbara D' Urso | Pomeriggio 5 era uno starnazzare di galline

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 17 settembre 2023) Oggi Notizie Una bomba pronta a esplodere nel mondoe celebrità italiane. L'ex compagno diD', Memo Remigi, ha lanciato un'accusa pesante: "5 non era altro che unodi". Ecco cosa è realmente successo.D', nata nel 1957, è una figura iconicaa televisione italiana, amata da milioni di fan. Ha mosso i suoi primi passi nell'industria televisiva con personalità di spicco come Mike Bongiorno, Claudio Lippi e Diego Abbatantuono, su Telemilano 58, l'emittente che sarebbe diventata Canale 5.D', con il suo talento innato, è rapidamente diventata un volto familiare. Nel 1980, la vedevamo ovunque: dalla conduzione di "Che combinazione" ...