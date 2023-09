Settebello Roma | i giallorossi travolgono 7-0 l’Empoli all’Olimpico

(Di domenica 17 settembre 2023) Partita senza storiadidove i7-0nel match della domenica sera di questa quarta giornata di Serie A. La gara viene subito indirizzata nei primi 10?. Dopo un giro di lancette viene assegnato un rigore ai padroni di casa per un fallo di mano Walukiewicz e Dyabala dal dischetto non sbaglia. All’8? il raddoppio di Renato Sanches taglia definitivamente le gambe ai toscani. Prima della fine del primo tempo Paredes prende il palo, poi Grassi fa autogol per il 3-0nista. Nemmeno l’intervallo cambia l’inerzia del match, con la ripresa che si apre con il 4-0 di Dybala che corona con la rete un’azione personale. L’argentino fa in tempo a colpire una traversa su punizione prima di lasciare il campo a favore di Belotti. Tutta la Serie A TIM è ...

... prima della raffica finale: Cristante fa cinquina, Lukaku segna il suo primo gol in giallorosso e Mancini cala il. La partita finisce 7 - 0: latrova il primo successo in campionato, ...A livello di club ha vinto tutto: Coppa LEN e Coppa delle Coppe con la, poi l'accoppiata scudetto - Coppa dei Campioni sia col Posillipo che con la Pro Recco . Colha vinto gli ...Ildi Sandro Campagna non è ancora qualificato alle Olimpiadi di Parigi, ma proverà a ... Ungheria, Jugoslavia, Italia 1981 Spalato: Germania Ovest, URSS, Ungheria 1983: URSS, Ungheria, ...

Settebello Roma, Empoli annichilito. Doppietta di Dybala, Lukaku in ... Alfredo Pedullà

Che umiliazione, Empoli travolta dalla Roma: 7-0 LA NAZIONE

Prima vittoria per la Roma di Mourinho: l'Empoli non oppone resistenza, i giallorossi si impongono per 6-0 con i gol di Dybala e Lukaku ...Protagonista con la Pro Recco dal 1999 al 2003, successivamente allenatore del Nervi: vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 1996 ...