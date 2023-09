Serie C girone C ancora sconfitto il Crotone contro il Francavilla

(Di domenica 17 settembre 2023)C NOW terza giornataC seconda sconfitta consecutiva delil. Traballa la panchina di mister Zauli dopo due sconfitte e sei gol subiti nelle prime tre giornate. Virtus1 Marcatori: 24° Giovinco, 39° Gigliotti, 50° Fornito, 87° Polidori Virtus(3-5-2): Forte, Gavazzi (De Marino), Monteagudo, Biondi (Izzillo), Di Marco, Artistico (Polidori), Nicoli, Macca, Accardi, Fornito (Bisolo), Giovinco (Zuppel). All. Villa(4-2-3-1): Dini, Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron (Giron), Tribuzzi, Petriccione, Felippe (D’Errico), Vitale (Rojas), Vuthaj (D’Ursi), Gomez (Gomez). All. Zauli Arbitro: Domenico Mirabella di Napoli Assistenti: Mattia Regattieri di Finale ...

L' Avellino non va oltre un pareggio casalingo per 0 - 0 contro il Foggia nel match valevole per la quarta giornata delC del campionato diC 2023/2024 . Stesso punteggio anche tra Casertana e Benevento , mentre il Catania vince ancora superando 2 - 0 il Picerno. Successi anche per Potenza e Turris, che si ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Prima vittoria del Catania inC, che alla seconda prova al 'Massimino' batte il Picerno 2 - 0 grazie alla doppietta di Di Carmine. Gli etnei ottengono i primi punti, dopo che avevano perso col Crotone all'esordio e dopo che ...Calcio 2023 - 2024C Tabellino partita Turris Calcio - Sorrento Squadra in casa Turris Calcio Squadra avversaria Sorrento La Turris fa tre su tre, si prende un'altra vittoria e resta in testa alla ...

Serie D, girone E. Prosegue il campionato: le dirette delle 2° giornata Tuttocampo

Serie D Girone B - Programma, classifica e risultati della 2a giornata SportPiacenza

PESCARA - Grande spettacolo sabato 16 settembre all'Adriatico per Pescara - Arezzo, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie C girone B. Avvio spumeggiante della squadra di Zeman ...Il girone C di Serie C scende in campo di nuovo di sera per la 3ª giornata. La scena se la prende una delle favorite, il Catania, che dopo l’immeritata sconfitta alla prima in casa contro il Crotone, ...