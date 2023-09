Serie B | manita del Parma al Catanzaro | il Como vince in extremis

(Di domenica 17 settembre 2023) Tutto sulle ultime partite giocate inB che hanno visto protagoniste. I dettagli in merito Ilè un carro armato, demolisce ile si riprende la vetta dellaB in solitaria. Finisce 0-5, con la squadra di Pecchia che abbatte i calabresi con tre gol nel primo tempo, uno di Man e due di Benedyczak, e altri due nella ripresa, firmati da Partipilo e da Colak, proprio nel finale. Nell’altra gara del pomeriggioall’ultimo secondo ildi Moreno Longo, che ribalta al 95esimo il vantaggio iniziale della Ternana segnato da Raimondo. L’eroe di giornata è Odenthal, che con una atipica doppietta regala tre punti ai lombardi.

Tanta abbondanza in questa stagione per il tecnico nerazzurro'' e prova di forza dell'Inter ... alzando il livello prestazionale della sua squadra dallo scorso marzo tra Europa eA. L'Inter ...... '' storica dei nerazzurri di Inzaghi al 'Diavolo' e primo posto solitario in classifica. ...anche questo pomeriggio firmando la terza rete in allettante gare giocate nel campionato diA. ......e importante dell'interaA, con un saldo negativo di quasi 40 milioni di euro che nessun altro si è potuto permettere, tanto meno i cugini dall'altra parte del Naviglio. Il derby della...

Serie B - Parma, manita e primato. Il Brescia rovina il ritorno a casa ... Eurosport IT

Serie B, partite e risultati 5a giornata. Parma, manita a Catanzaro. Como, che rimonta con la Ternana. La classifica Virgilio Sport

PAGELLE: una sinfonia perfetta che esalta gli attaccanti SportParma HOME (Oggi) - Le pagelle di Catanzaro-Parma esaltano la grande prova dei crociati tornati in testa alla classifica dopo il roboante ...L'Inter schianta il Milan nel derby dopo una prestazione praticamente perfetta: tanta abbondanza in questa stagione per Simone Inzaghi ...