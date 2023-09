Serie A | Roma-Empoli 7-0 | festa con doppio Dybala e Lukaku

(Di domenica 17 settembre 2023) Travolgente vittoria dellaall'Olimpico, 7-0 ai danni del malcapitatonel posticipo della 4/a giornata diA. Per la squadra di Jose Mourinho è il primo successo stagionale dopo un pareggio e due sconfitte, resta invece inchiodato a quota 0 l'di Paolo Zanetti al quarto ko di fila e ancora a secco di gol nel campionato. Partita senza storia, sbloccata da Paulosu rigore dopo appena 2'. Il radall'8' con un colpo di testa di Renato Sanches, all'esordio da titolare in giallorosso. Il tris al 35' con un autogol di Grassi provocato da Cristante. Nella ripresa ladilaga con il quarto gol dial 55', la Joya firma la doppietta persona con una magia in dribbling di sinistro prima di battere il ...

- La Big Joya fa tornare un enorme sorriso alladi Mourinho. I 61.443 spettatori dell'Olimpico si godono per la prima volta il tandem da sogno formato da Romelu Lukaku e Paulo Dybala , protagonisti della sinfonia giallorossa contro l'Empoli, ...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico,ed Empoli si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato diA 2023/2024.- Empoli 7 - 0: ...Finisce addirittura 7 - 0 la sfida dello stadio Olimpico tra lae l'Empoli. Bene Lukaku al primo gol giallorosso, ancora meglio Dybala, ma l'mvp del match è Cristante che trova anche la rete nel secondo tempo. Nessuna sufficienza invece nel naufragio generale ...

José Mourinho, allenatore della Roma, risponde a DAZN ed evita di indicare migliori in campo dopo il 7-0 all'Empoli: "Io devo pensare in modo diverso. Abbiamo giocato bene, non da vincere 7-0: è una ...Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A 2023-24 dopo la vittoria della Roma contro l’Empoli Vince la Roma. Ecco come cambia la classifica di Serie A 2023-24 e la posizione del Milan: ...