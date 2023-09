Serie A | la MOVIOLA | Cagliari | corretta l'espulsione di Wieteska

...e cronaca live All'Unipol Domus, Cagliari e Udinese si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato diA 2023/2024. Cagliari - Udinese 0 - 0: sintesi e87 ......e cronaca live Al Benito Stirpe, Frosinone e Sassuolo si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato diA 2023/2024. Frosinone - Sassuolo 0 - 0: sintesi e...... risultato,e cronaca live All'U Power Stadium, Monza e Lecce si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato diA 2023/2024. Monza - Lecce 0 - 0: sintesi e...

La moviola: proteste sul vantaggio nerazzurro, netto il fallo da rigore di Theo La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan 5-1, la moviola: gol di Mkhitaryan, dubbi sui contatti tra ... Eurosport IT

All’U Power Stadium, il match valido per la quarta giornata di Serie A 2023/2024 tra Monza e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’U Power Stadium, Monza e Lecce si affronta ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2023/24: moviola Cagliari-Udinese L’episodio chiave della moviola del match tra Cagliari e Udinese, valido per la 4ª giornata ...