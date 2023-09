Serie A | il Frosinone ribalta il Sassuolo | 1-1 tra Monza e Lecce

(Di domenica 17 settembre 2023) La domenica diA si era aperta con il pareggio a reti inviolate dell’Unipol Domus tra il Cagliari e l’Udinese, mentre le gare del pomeriggio hanno regalato grande spettacolo, in particolare. La squadra di Dionisi sembrava aver in pugno la partita, dato che in meno di mezz’ora Pinamonti aveva realizzato una doppietta, ma L'articolo proviene da Il Difforme.

A: la 4° giornata di campionato Inter e Juventus, il ritorno della bellezza del contropiede ... Fiorentina - Atalanta , Roma - Empoli Classifica - Calendario - Classifica marcatori Il...CLASSIFICAA:Inter 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 8, Napoli e7, Atalanta* ed Hellas Verona 6*, Fiorentina*, Bologna*, Torino*, Genoa e Monza 4, Lazio, Udinese e Sassuolo 3, ...Nella ripresa illa ribalta con la doppietta di Mazzitelli al 70mo e al 76mo e in pieno recupero Lirola in contropiede firma il 4 - 2 su assist di Cheddira. Ilha agganciato il ...

Serie A: il Frosinone vince in rimonta, pari tra Monza e Lecce - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Reazione e orgoglio per il Frosinone contro il Sassuolo ... I ciociari hanno approcciato bene al nuovo ritorno in Serie A e, dopo la sconfitta col Napoli, sono arrivate due vittorie e un pareggio. La ...Le parole di Mazzitelli dopo la vittoria del Frosinone sul Sassuolo in rimonta per 4-2 nella quarta giornata di campionato ...