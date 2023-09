Serie A | Cagliari e Udinese non si fanno male | reti bianche alla Domus Arena

Leggi su notizie

(Di domenica 17 settembre 2023) Nella prima sfida domenicalenon vanno oltre il pareggio. Un punto che serve davvero a poco ad entrambe le squadre.devono rimandare il proprio appuntamento con la prima vittoria in campionato. Nel match delle 12:30, infatti, le due squadre non sono andate oltre lo 0-0.non vanno oltre lo 0-0 – Notizie.com – © LapresseUn punto che porta i sardi a quota due in classifica. Un punto in più per i friulani, ma ora la posizione di Andrea Sottil inizia ad essere a forte rischio. Il resoconto del match Wieteska non conclude la gara per un cartellino rosso – Notizi.ecom – © LapresseRanieri sceglie dal 1? Prati e Chatzidiakos mentre nell’Ebosele preferito a Ferreira. Prima parte del match abbastanza equilibrata ...