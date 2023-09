Sepp Kuss è il vincitore della Vuelta A Madrid trionfa Groves

(Di domenica 17 settembre 2023)e Kadenfanno festa a. Il primo conquista la vittoriaa Espana, il secondo la vittoria nella capitale spagnola. Tutti si aspettavanoe Kadene le aspettative non sono state deluse. Sono stati loro i due protagonisti nell’ultima tappa di unache ha sicuramente regalato tantissime emozioni ed una sorpresa. La Jumboalla– Notizie.com – © AnsaNessuno si attendevacomedell’ultimo Grande Giro. Per quanto riguarda l’ultima tappa il successo è andato a, bravo ad avere la meglio su Filippo ...

Lo statunitenseha vinto la Vuelta di Spagna 2023, per la prima volta in carriera. Il campione della Jumbo - Visma si è aggiudicato la classifica generale precedendo due compagni di squadra, Jonas ...Vuelta di Spagna, Madrid ha incoronato al tramonto l'americano, 29 anni, re della Vuelta di Spagna, vincitore a sorpresa ma meritatamente di una corsa a tappe,in una domenica di sole e folla . Un gigante timido e potente. L'AMERICANO GENTILE Tutti ...Il vincitore èdella Jumbo Visma, che per la prima volta in carriera si prende la maglia rossa, mentre la maglia a pois di miglior scalatore è del belga Remco Evenepoel. Maglia bianca di ...

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La leggenda ormai è stata scritta, questa volta nero su bianco. La Jumbo-Visma entra prepotentemente nell’Olimpo delle due ruote: mancava soltanto l’ufficialità sul tragu ...L’australiano Kaden Groves (Alpecin Deceunick) ha vinto la tappa conclusiva della 78ma Vuelta a Espana, dall’Hipódromo de la Zarzuela al Paisaje de la Luz nel cuore di Madrid, precedendo al termine di ...