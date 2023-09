“Sei dimagrita tantissimo” | Belen Rodriguez preoccupa i fan e ammette | “Mesi complicati | ecco quanti chili ho perso”

(Di domenica 17 settembre 2023) “Bella ma sei“. L’ultimo post diraccoglie, come sempre, grandi consensi, ma diversi fan non possono non notare la forma fisica della showgirl, che apparirebbe ben più magra del solito. A confermare questi pensieri è la stessa, che rispondendo a una follower: “Sì purtroppo gli ultimi messi sono stati davvero. Ho, ora sto mangiando come una pazza“., dice. Nessuno ha la verità in tasca, ma è plausibile pensare che possa riferirsi anche alla fine (di nuovo) della relazione con Stefano De Martino e alla mancata presenza nei palinsesti della stagione di Mediaset appena iniziata. ...

"Sakura,proprio una femmina." Anche a queste mie parole rispondeva agitando la coda. Era molto. Mamma di tanto in tanto interrompeva il lavoro per guar­darci e riprendersi dall'affanno.Qual è stata la prima cosa che ticomprata quandoUn abito rosa, fuxia e bianco. avevo perso "solo" 20 kg all'epoca, erano passati pochi mesi dall'operazione. Poi sono calata di ...Magari tramesi peserò di nuovo 75 chili. Ma adesso che sto per compiere 40 anni vorrei dimostrare alle donne che se si rimboccano le maniche possono essere più belle che a venti". È di certo una ...

“Sei dimagrita tantissimo”, Belen Rodriguez preoccupa i fan e ammette: “Mesi complicati,… Il Fatto Quotidiano

Belen Rodriguez dopo l'addio a De Martino: "Dimagrita 7 chili" Tuttosport

“Bella ma sei dimagrita tantissimo“. L’ultimo post di Belen Rodriguez raccoglie, come sempre, grandi consensi, ma diversi fan non possono non notare la forma fisica della showgirl, che apparirebbe ben ...Gestire l'ennesima rottura con De Martino non è stato facile per la Rodriguez, che ora appare serena accanto all'imprenditore Elio Lorenzoni ...