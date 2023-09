Segna Portanova sei anni per stupro e il radiocronista | «Un gol che mette a tacere le polemiche»

(Di domenica 17 settembre 2023) Manoloè tornato a giocare a calcio in questa stagione tra le fila della Reggiana dopo il caso giudiziario che lo ha visto protagonista per l’accusa didi gruppo. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato il difetto di giurisdizione in merito al deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport sul caso. “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, in merito al deferimento proposto dal Procuratore Nazionale dello Sport nei confronti del calciatore Manoloha dichiarato il difetto di giurisdizione. Il calciatore, all’epoca dei fatti tesserato per il Genoa, era stato deferito per la violazione dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in seguito alla condanna in primo grado a seidi carcere”. Ma le ...

Dopo essere stato condannato in primo grado a 6 anni per stupro,ha avuto il via libera a ...dire che un calciatore condannato in primo grado per stupro "chiude le polemiche" perchéun ...Radiocronaca Rai su, il giornalista si scusa "Ho fatto un commento sicuramente fuori luogo e ho commesso una grave leggerezza raccontando il gol di Manolo. Non intendevo certo ...Polemiche per la radiocronaca della Rai della partita di Serie B Reggiana - Cremonese. Il giornalista di Radio1 Nicola Zanarini, in occasione del gol realizzato da Manolo, l'attaccante della Reggiana condannato a sei anni in primo grado per violenza sessuale di gruppo avvenuta a Siena nel 2021, ha definito il gesto 'non lo volevano in tanti, soprattutto le ...

Segna Portanova, condannato per stupro. Il radiocronista Rai: “Le tifose non lo volevano, il gol mette a tace… la Repubblica

Segna Portanova, il commento in radio scatena le critiche: "Un gol che mette a tacere le polemiche" La Gazzetta dello Sport

REGGIO EMILIA – Nelle stesse ore in cui tutta Italia discute del commento fatto dal cronista di Radio Rai Nicola Zanarini al suo gol contro la Cremonese, “Un gol che mette a tacere le polemiche”, sul ...Il Pd ha posto l'accento sulla radiocronaca di un radiocronista della Rai, il quale ha definito "un gol meraviglioso che mette a tacere polemiche" la rete segnata ieri in campionato da Manolo Portanov ...