Secondo Antonella Baccaro «il giudizio su quanto è avvenuto non può prescindere dall' ambito in cui è capitato | i festeggiamenti dopo una vittoria memorabile» Siete d' accordo?

(Di domenica 17 settembre 2023)(foto di Carlo Furgeri Gilbert). Un bacio può significare tante cose. Quello che il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha schioccato pubblicamente sulla bocca dell’attaccante Jenni Hermoso,ladella nazionale femminile ai Mondiali di calcio, era pura gioia. Niente di più lontano da un’aggressione sessuale. Lo dico subito, assumendomi il rischio di far parte di una minoranza femminile che la pensa così. Ma in questo spazio, che da anni ospita molte riflessioni in difesa delle donne, sentiamo l’esigenza di mettere un limite alle rivendicazioni esagerate. E il caso del dirigente sospeso per la sua esuberanza e finito alla gogna mi sembra un’ottima occasione per farlo. Si è parlato di abuso di potere, riferendosi ai ruoli propri dei due protagonisti ...