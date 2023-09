(Di domenica 17 settembre 2023) L'annuncio è stato dato alla Conferenza Internazionale su 'La bellezza ideale' a Pergola, in provincia di Pesaro-Urbino Scoperta una probabile opera di. Si tratta di uninedito che raffigura Mariacon le sembianze di Chiara Fancelli, la moglie del Perugino. Lo spiegano all’Adnkronos i curatori della Conferenza Internazionale ‘La bellezza ideale. La visione di perfezione diSanzio’, che si è svolta ieri pomeriggio al Teatro Angel dal Foco di Pergola (Pesaro-Urbino) e dove è stata data la notizia. La scoperta arriva dopo uno studio scientifico fatto con la sede di Ascoli Piceno dell’Università di Camerino, che ha fornito i dati, interpretati dallo studioso Jean-Charles Pomerol, professore emerito della Sorbona di Parigi, e da altri esperti internazionali. I risultati dell’indagine, ...

Leggi Anche Topolino celebra i 500 anni dalla scomparsa di Raffaello Sanzio Leggi Anche Gb, in mostra un'opera attribuita a Raffaello grazie all'intelligenza artificiale L'annuncio L'annuncio della ...Spunta undipinto di Raffaello, una Maddalena, con il volto di Chiara Fancelli, moglie del Perugino Spunta undipinto di Raffaello, una Maddalena, con il volto di Chiara Fancelli, moglie del Perugino. L'opera, su tavola di pioppo di dimensioni 46 cm per 34 cm, del 1504, appartenente a una collezione ...Spunta undipinto di Raffaello, una Maddalena, con il volto di Chiara Fancelli, moglie del Perugino. L'opera, su tavola di pioppo di dimensioni 46 cm per 34 cm, del 1504, appartenente ad una collezione ...

Scoperto un nuovo dipinto di Raffaello, una Maddalena Agenzia ANSA

Scoperto un nuovo dipinto di Raffaello, una Maddalena Adnkronos

Annuncio vendita Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 200 CV AT8 Super nuova a Torino nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...PERGOLA Spunta un nuovo dipinto di Raffaello, una Maddalena, con il volto di Chiara Fancelli, moglie del Perugino. L'opera, su tavola di pioppo di… Leggi ...