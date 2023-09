Sciopero dei mezzi pubblici lunedì 18 settembre | le modalità città per città Roma | Milano | Napoli | Bologna e le fasce di garanzia

...nastri di lavoro e maggiori tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Si chiede anche il blocco delle privatizzazioni e relative gare d'appalto. A Roma Locoinvolgerà l'intera rete ...1 ora fa Lodegli attori (SAG - AFTRA) e quello degli sceneggiatori (WGA) continuano a destabilizzare il settore dell'intrattenimento statunitense. Dopo la sospensionecontratti di Warner Bros. , ...Il sindacato chiede un aumento delle paghe fino al 40% in quattro anni alla luceprofitti ... Il prossimo passo del sindacato potrebbe essere allargare load altre fabbriche oltre alle tre ...

Mondo Convenienza, dopo 4 mesi di sciopero stop a regolamento aziendale punitivo Il Fatto Quotidiano

SCIOPERO Nazionale dei Trasporti: scopriamo cosa accadrà Lunedì 18 Settembre in tutta l'Italia; i dettagli In arrivo lo sciopero dei trasporti pubblici E’ in arrivo un nuovonella giornata di Ci sarà ...WASHINGTON - «Nessuno vuole uno sciopero, ma i profitti record delle case automobilistiche non sono stati condivisi equamente e i lavoratori meritano la loro giusta parte»: Joe Biden spezza nettamente ...