Schlein | “Il Partito Democratico è dal primo giorno a fianco delle donne”

BOLOGNA – "Esattamente un anno fa Mahsa Amini, una donna di 22 anni, fu arrestata e assassinata a Teheran dalla polizia morale del regime iraniano per aver indossato in modo "non corretto" l'hijab. Oggi siamo in piazza a Bologna con il movimento "Donna, vita, libertà" per ricordare lei e le centinaia di persone uccise, torturate, incarcerate dalla crudele repressioneproteste che si sono succedute in Iran e che tuttora continuano". È quanto afferma sulla sua pagina Facebook la segretaria del Pd Elly(foto), che poi aggiunge: "Ilè dale di chi si batte per la libertà, per i diritti e per la democrazia in Iran, come nel resto del mondo".