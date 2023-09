Schianto Freccia Tricolore | il papà di Laura | Non sono riuscito a tirarla fuori dall' auto in fiamme

Un grande dolore' racconta Mauro, un testimone dellodell'aereo delle Frecce Tricolori. L'uomo dice anche di aver visto Andrea, ustionato sulle gambe e sulle braccia. 'Si lamentava, aveva ...Sono le testimonianze che emergono dalle chat di alcuni piloti in merito allodellaTricolore. Il riferimento dello 'status' riguarda la Bird Watch Condition, il monitoraggio sulle ...vedi anche Torino,Tricolore: morta una bambina di 5 anni. FOTO Chi è il pilota dell'aereo Ai comandi del Pony 4 delle Frecce Tricolori c'era Oscar Del Dò. Friulano, classe '87, è un ...

Un aereo delle Frecce Tricolori si schianta nel Torinese, morta bimba di 5 anni RaiNews

Incidente Freccia Tricolore nel Torinese: le indagini, i feriti, la dinamica. Cosa si sa Sky Tg24

«Sono sconvolta da quanto è accaduto oggi nell’aeroclub di Caselle a Torino durante un’esercitazione delle Frecce Tricolori. La morte della piccola Laura Origliasso in seguito al terribile schianto di ...Sulle cause non posso dire ancora nulla». Lo ha dichiarato Gabriella Viglione, procuratore capo a Ivrea, oggi a San Francesco al Campo sul luogo in cui si è schiantato al suolo un aereo delle Frecce ...