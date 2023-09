Schianto Freccia | Del Do' | volare il sogno di sempre

(Di domenica 17 settembre 2023) Il maggiore Oscar Del Do', di 35 anni, di Torreano di Martignacco (Udine), non lontano dalla base aerea di Rivolto, era entrato nelle Frecce tricolori il 19 dicembre 2019, faceva il terzo gregario ...

... insegnante della futura. Lo ricorda come "un ragazzo in gamba, serio, preparato, preciso e ... Sostiene che, da quanto ha visto dal video dello, "Oscar ha cercato in tutti i modi di ...Purtroppo nelloè morta una bimba di 5 anni che era nell'auto investita dalle fiamme e ... Si è riferito un problema al motore: durante il volo, il pilota dellaTricolore coinvolto nell'...Ha visto la sua bambina morire e non è riuscito a salvarla nonostante abbia tentato di tutto procurandosi anche delle ustioni. Il padre della piccola Laura di 5 anni, morta in seguito all'incidente ...

Un aereo delle Frecce Tricolori si schianta nel Torinese, morta bimba di 5 anni RaiNews

Schianto aereo Frecce Tricolori, le possibili cause dell'incidente TGCOM

I genitori della bimba di 5 anni morta dopo lo schianto della Freccia Tricolore a Torino avrebbero riposato in ospedale dopo il ricovero e il papà della piccola è stato dimesso con 20 giorni di ...al suolo del velivolo ha causato invece un incendio che ha coinvolto un automobile, quella della famiglia Origliasso che in pochi attimi si è ritrovata invasa dalle fiamme.