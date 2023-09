Schianto della Freccia tricolore | il pilota Del Dò | penso solo alla piccola Laura La Procura apre un fascicolo

(Di domenica 17 settembre 2023) «Sono profondamente addolorato per quello che è successo, stopensando»: lo ha detto ai suoi colleghi, ancora sotto choc, il maggiore Oscar Del Dò, ilche sabato si è schiantata al suolo nei pressi dell’aeroporto Torino-Caselle e che ha portatomorte di una bambina di cinque anni. A quanto si è appreso, durante gli istanti prima dell’impatto ilha cercato di posizionare l’aereo in modo che evitasse le abitazioni. Lo strazio del papà di: “Cosa potevo fare di diverso?” Una manovra che non ha impedito di colpire la vettura in transito sulla quale viaggiavano papà, mamma, un ragazzino di 12 anni, tutti rimasti feriti, e la ...

Oggi Del Do' è il secondo gregario sinistroformazione (Pony 4); è un pilota esperto , con oltre 2000 ore di attività alle spalle e proviene dal 132/o Gruppo del 51° Stormo di Istrana . Il ...... coordinatoresezione aeronautica dell'istituto udinese Malignani, insegnantefutura ... Sostiene che, da quanto ha visto dal video dello, 'Oscar ha cercato in tutti i modi di tenere ...Il dolore incolmabile di un padre che ha perso una figlia in un incidente terribile. Paolo Origliasso, padrepiccola Laura deceduta nelloFreccia Tricolore, non riesce a trovare pace. "Dove ho sbagliato", si chiede incessantemente, come un mantra che non gli dà tregua. Nonostante sia stato dimesso dal Cto di Torino alle ...

I soccorritori all'opera sul luogo dello schianto della Freccia tricolore nel Torinese Repubblica TV

Non si dà pace Paolo Origliasso, il padre della bimba di 5 anni che ha perso la vita nello schianto dell'aereo delle Frecce Tricolori avvenuto nel Torinese. L'uomo è stato dimesso e ha raggiunto l'alt ...Così in ambienti medici hanno parlato di Paolo Origliasso, il padre di Laura, la bimba di cinque anni morta nello schianto di un veicolo delle Frecce Tricolori ieri a San Francesco al Campo (Torino), ...