Sassuolo | le pagelle di CM | Pinamonti e Vina a testa alta | disastro Thorstvedt

Di Francesco 8: dopo un primo tempo di luci e ombre, sceglie i cambi giusti per il salto di qualità nella ripresa che spazza via il. Da 2 a 0 a 4 a 2, Difra is back.(4 - 2 - 3 - 1): Cragno 5.5; Toljan 5.5, Erlic 5.5, Tressoldi 5, Vina 6 (8 s.t. Pedersen 5.5); Henrique 6, Boloca 5.5 (21 s.t. Castillejo 5.5); Berardi 6, Bajrami 6 (8's.t. Thorstvedt 5.5), ...I top e flop del. Pinamonti 7,5: Chissà che non avverta la pressione di Mulattieri, fatto sta che l'ex attaccante di Inter ed Empoli sta finalmente mostrando tutto il suo valore: dopo il gol ...

Frosinone, Inferno e risalita: la doppietta dell'ex Mazzitelli fa sprofondare il Sassuolo Fantacalcio ®

Le pagelle del Sassuolo - Pinamonti segna e trascina. Tressoldi dà il via alla disfatta TUTTO mercato WEB

Vittoria più che convincente del Frosinone, che ribalta un primo tempo approcciato male e nella ripresa schianta il Sassuolo. Terzo risultato utile consecutivo per gli uomini di Di Francesco, che ...Non è stata una serata facile per i tifosi del Milan: erano 49 anni che i rossoneri non prendevano cinque gol in un derby, un'imbarcata ardua da digerire, specie in questo periodo ...