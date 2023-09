Sassuolo | Dionisi | «Potevamo fare il terzo | serve più umiltà»

(Di domenica 17 settembre 2023) LeLe parole di Alessio, tecnico del, dopo la sconfitta dei neroverdi contro il Frosinone in trasferta Alessioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta delcontro il Frosinone. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Con il primo tempo finito 2-0, la partita sarebbe potuta andare diversamente. Loro sono stati più bravi, noi meno. Sembrava che potessimoilgol, siamo tornati nello spogliatoio con un po’ di amaro in bocca. Questo non deve essere un alibi, ma abbiamo provato a mettere la partita nella giusta direzione. Nel secondo tempo è mancato l’atteggiamento. Buon primo tempo, mameglio. Abbiamo avuto occasioni, mentre nella ripresa l’atteggiamento non è stato positivo. Dobbiamo ...

Gara che sembrava chiusa per gli uomini di Dionisi nel primo tempo ma subiscono quattro reti e restano a 3 punti in classifica. Il Sassuolo passa in vantaggio al 7' grazie a Pinamonti che batte Turati ...4,5: sciupa il vantaggio di 2 gol con una gestione della ripresa incomprensibile. Un Sassuolo troppo leggero e sbilanciato finisce in balia della garra ciociara. Come farsi del male da solo.

Mister Alessio Dionisi dopo il 4-2 rimediato allo Stirpe contro il Frosinone, in conferenza stampa analizza la brutta sconfitta del Sassuolo.Dopo la sconfitta al debutto col Napoli sono arrivate due vittorie casalinghe e un pareggio, la miglior partenza di sempre per il Frosinone. 7 punti nelle prime quattro… Leggi ...