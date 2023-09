Sanità territoriale | 29 nuovi medici per 25mila pazienti | coperto il 55% dei posti vuoti

Sant'Agata de Goti . 'Sul tema dellaospedaliera provinciale ed in particolare sulla ormai drammatica situazione che vive il PO ...attribuire in primo luogo alla istituzione locale eCosì una nota la Uil Pensionati di Spoleto, sottolineando e ponendo l'attenzione sulle tante criticità della. 'I contorni della vicenda spoletina, raccontati dal figlio ed emersi ...... dalla Federazione italiana pallavolo " ComitatoAppennino Toscano, Acsi, Uisp e Csen ... l'undicesima edizione di Sport & Fitness a Lido di Camaiore 16 Settembre 2023, Marzia ......un colpo mortale per la mobilità, con importantissime ricadute negative sulla già debole economia del territorio, ma non solo, anche per tutti gli altri settori, dal turismo,, ...

Sanità territoriale, 29 nuovi medici per 25mila pazienti: coperto il 55 ... L'Eco di Bergamo