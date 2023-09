(Di domenica 17 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 17 settembre si chiude il sipario sulladelandata in scena a Sannel corso di questo weekend. Simbolo del paese è appunto il “Regina” e la Pro Loco di San, in sinergia con il Comune, ha organizzato una due giorni di tradizioni, cultura, sapori e musica con degustazione di prodotti tipici con stand gastronomici e concerti live proprio per valorizzare ancor di più ilregina,. Un evento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed ...

La sfida diSiro, per ovvi motivi, si pone come il piatto principale del weekend, ma anche ...su Canale 5 e io non sono un grande appassionato Ripeto solo che gli faccio un grosso in bocca al...La kermesse letteraria, ideata e diretta dallo scrittore termitano Giorgio, è organizzata dall'...e di alcuni paesi della sua provincia furono arrestati e mandati al confino sull'isola di...... la scuola secondaria di primo grado 'Marvelli' e la primaria 'Fortunato' e la scuola primaria '... Divertitevi studiando, questo è il nostro in bocca alpiù grande'. Durante la pausa estiva, l'...

San Lupo, ultimo giorno della 'Sagra del Fagiolo della Regina' anteprima24.it

A San Lupo la Sagra del Fagiolo della Regina Virtù Quotidiane

Epilogo emozionante ma amaro per l'Alama San Martino in quel di Schio, nella semifinale del Trofeo del Cinquantenario. Contro le francesi di Tarbes, la formazione di coach Giuseppe Piazza cede ...Venerdì 16 settembre si alza sipario sulla ‘Sagra del Fagiolo della Regina’ in programma per tutto il weekend a San Lupo, piccolo e grazioso paese della pr ...