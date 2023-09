San Felice a Cancello | si incatena con lucchetto ai binari | salvato dalla Polfer

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 17 settembre 2023) San. Una donna, in forte stato di agitazione, si era presentata al Postodi San, dichiarando che il fratello aveva annunciato l’intenzione di suicidarsi in quello scalo ferroviario lanciandosi sotto un treno. Gli agenti in servizio, individuando ilo dove nel frattempo era in arrivo un treno merci, visto l’uomo, riuscivano a porre in sicurezza lo stesso e ad attivare le procedure di soccorso. Bloccata la circolazione, i poliziotti scoprivano che l’uomo, originario della provincia di Caserta, si erato con uncon intenti suicidi. Visitato dagli operatori del 118, è stato affidato ai familiari e deferito per interruzione di pubblico servizio.