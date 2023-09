Sampdoria-Inter Women termina 0-2 | arriva la prima vittoria stagionale!

(Di domenica 17 settembre 2023)0-2. Ottima risposta della squadra di Rita Guarino nella 1ª giornata del Campionato di Serie A Femminile allo Stadio “Silvio Piola” di Vercelli (VC). Secondo tempo privo di gol ma in controllo e di qualità Di seguito il report del secondo tempo di. SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in(vedi report), nella ripresa l’torna sul campo con lo stesso atteggiamento positivo e propositivo. Lo dimostra subito, al 47?, con una splendida azione corale delle nerazzurre: Gouthia Karchouni serve un ottimo assist a Michela Cambiaghi, che però non riesce a sfruttare. Al 54? ancora un’occasione pericolosa per la squadra di Rita ...

... luendì ore 18.30 Verona - Bologna lunedì ore 20.4512; Juventus 10; Milan 9; Lecce 8; Napoli,...- Brescia 0 - 2 Reggiana - Cremonese 2 - 2 Como - Ternana 1 - 1 Catanzaro - Parma 0 - 4- ...In passato non sono mancati screzi tra L - Gante e Icardi : questa volta l'attaccante exsembra aver scelto la via del silenzio. Sui social, infatti, ha semplicemente postato uno ...Poi è arrivata la sconfitta con la Sud Corea (1 - 0) del ct tedesco Jurgen Klinsmann, vecchia conoscenza del calcio italiano () e inglese (Tottenham). TOURNÉE DA DIMENTICARE Per due ...

Sampdoria-Inter Women 0-2: Pedersen e Cambiaghi decidono il match Samp News 24

Sampdoria Inter Women LIVE 0-2: cronaca, risultato, tabellino Inter News 24

Sampdoria Women, infortunio per Cuschieri: ecco cosa è successo durante il match contro l’Inter Si ferma Rachel Cuschieri nel match Sampdoria-Inter Women! Al minuto 68 di gioco, la blucerchiata si è a ...Appuntamento alle 18 allo stadio “Silvio Piola” di Vercelli per la prima giornata di Serie A femminile delle Inter Women, che affrontano la Sampdoria. Ecco la live dell’incontro. 22' ANCORA INTER- Kar ...